18
лет опыта лечения
спины и суставов
25
применяемых
методик
94%
пациентов
рекомендуют нас

Лечение позвоночника в Москве

Методы лечения

Усилены меры безопасности для профилактики коронавируса

CheckКаждые 14 дней сотрудники клиники сдают анализ на коронавирусную инфекцию. CheckПеред началом рабочего дня каждому сотруднику измеряется температура.
CheckПри входе измеряется температура тела всем пациентам, обрабатываются руки санитайзером, предлагаются чистые одноразовые маски и перчатки. CheckУсилены меры санитарной безопасности. Регулярно обрабатываются и дезинфицируются все помещения в клинике.


Что важно знать о лечении позвоночника


Бесплатная консультация и диагностика врача

  • Мануальный терапевт
  • Вертебролог
  • Остеопат
  • Невролог

На консультации мы проводим тщательную диагностику всего позвоночника и каждого сегмента. Мы точно определяем какие сегменты и нервные корешки вовлечены и вызывают симптомы боли. По итогам консультации даем подробные рекомендации по лечению и если необходимо назначаем дополнительную диагностику.

1

Проведем функциональную диагностику позвоночника

2

Выполним манипуляцию, существенно облегчающую боль

3

Составим индивидуальную программу лечения

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Мы лечим

1

Позвоночник

2

Суставы

3

Локализация боли

Наши преимущества

Инновационные методики
Применение в лечении опыта полученного в США, Израиле, Германии. Мы изучаем подходы, методики лечения и диагностики, которые используются в мире и привозим самые эффективные в Россию.
Быстрое лечение боли
Современное и эффективное устранение болей в спине и суставах. Мы специализируемся на лечении болей. Устранение причин не просто избавляет от боли, но и предупреждает ее появление в будущем.
Ди-тазин терапия
Безоперационное лечение грыж межпозвоночных дисков по авторской методике Ди-тазин терапии. Мы помогаем даже в очень тяжелых случаях, осложненных иррадиирующими болями в конечности.
Церебральная терапия
Церебральная терапия – эффективная методика лечения головных болей и мигрени. Устранение нарушений в шейном отделе позвоночника, вызывающих мышечный спазм и сосудистые нарушения.

О клинике

Специализация нашего центра — это лечение позвоночника и суставов с применением самых прогрессивных методов лечения, используемых не только в Росcии, но и в Европе, США, Израиле. Одним из базовых подходов лечения в клинике доктора Длина является мягкая мышечно - тоническая мануальная терапия позвоночника и суставов. В клинике применяется обширный комплекс методик мягкого, деликатного воздействия на различные зоны человеческого тела, в результате применения которых происходит безопасное и эффективное восстановление функций опорно-двигательного аппарата.

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Видеоотзывы пациентов

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Грыжи в пояснице и в шее

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Грыжа пояснично-крестцового отдела

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Воспаление седалищного нерва

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Боли в пояснице и ноге

Мы поможем избавиться от боли

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