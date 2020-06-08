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Лечение позвоночника в Москве
Методы лечения
Усилены меры безопасности для профилактики коронавируса
|Каждые 14 дней сотрудники клиники сдают анализ на коронавирусную инфекцию.
|Перед началом рабочего дня каждому сотруднику измеряется температура.
|При входе измеряется температура тела всем пациентам, обрабатываются руки санитайзером, предлагаются чистые одноразовые маски и перчатки.
|Усилены меры санитарной безопасности. Регулярно обрабатываются и дезинфицируются все помещения в клинике.
Бесплатная консультация и диагностика врача
- Мануальный терапевт
- Вертебролог
- Остеопат
- Невролог
На консультации мы проводим тщательную диагностику всего позвоночника и каждого сегмента. Мы точно определяем какие сегменты и нервные корешки вовлечены и вызывают симптомы боли. По итогам консультации даем подробные рекомендации по лечению и если необходимо назначаем дополнительную диагностику.
Проведем функциональную диагностику позвоночника
Выполним манипуляцию, существенно облегчающую боль
Составим индивидуальную программу лечения
Мы лечим
Позвоночник
Суставы
Локализация боли
Наши преимущества
О клинике
Специализация нашего центра — это лечение позвоночника и суставов с применением самых прогрессивных методов лечения, используемых не только в Росcии, но и в Европе, США, Израиле. Одним из базовых подходов лечения в клинике доктора Длина является мягкая мышечно - тоническая мануальная терапия позвоночника и суставов. В клинике применяется обширный комплекс методик мягкого, деликатного воздействия на различные зоны человеческого тела, в результате применения которых происходит безопасное и эффективное восстановление функций опорно-двигательного аппарата.
Видеоотзывы пациентов
Грыжи в пояснице и в шее
Грыжа пояснично-крестцового отдела
Воспаление седалищного нерва
Боли в пояснице и ноге