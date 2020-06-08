Специализация нашего центра — это лечение позвоночника и суставов с применением самых прогрессивных методов лечения, используемых не только в Росcии, но и в Европе, США, Израиле. Одним из базовых подходов лечения в клинике доктора Длина является мягкая мышечно - тоническая мануальная терапия позвоночника и суставов. В клинике применяется обширный комплекс методик мягкого, деликатного воздействия на различные зоны человеческого тела, в результате применения которых происходит безопасное и эффективное восстановление функций опорно-двигательного аппарата.

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